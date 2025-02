Reprodução Andressa Urach e Cristiano Ronaldo

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, 37 anos, voltou a comentar sobre o suposto affair com Cristiano Ronaldo, 40, ocorrido entre 2012 e 2013. Em entrevista ao podcast PagodCast , ela relembrou detalhes do encontro com o jogador português e fez elogios à aparência e ao desempenho dele na intimidade.

Durante a conversa, Andressa afirmou que a experiência com Cristiano Ronaldo foi marcante. "Foi muito bom [o sexo com Cristiano]. Ele é lindo, maravilhoso, [tem] tanquinho, sem pelo, é cheiroso. Fod* pra caralh*! Muito gostoso, sensacional!", declarou.

Além de elogiar o físico do atacante do Al-Nassr, ela comentou outro detalhe pessoal. "Número um [nesse quesito], com certeza. Ele é tudo de bom, é o cara perfeito. Deus desenhou ele", afirmou a influenciadora.

Essa não foi a primeira vez que Andressa mencionou o episódio. Em 2023, durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda. , ela revelou arrependimento por ter tornado o caso público. "Me arrependo de ter exposto por causa do transtorno que causei para ele. Por um lado, foi bom para mim na época, porque aumentou meu cachê. Mas, se pudesse voltar no tempo, eu não faria", disse.

A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo ganhou grande repercussão na época. Andressa alegou que o jogador teria sido rude após o encontro e que, por isso, decidiu tornar a história pública. A situação gerou reações diversas, com críticas e apoio à modelo.

Cristiano Ronaldo nunca confirmou o affair e preferiu não comentar publicamente sobre o caso. O atacante, que atualmente joga pelo Al-Nassr, mantém uma relação estável com a modelo Georgina Rodríguez desde 2017, com quem tem filhos.