Reprodução Katia Aveiro rebate críticas após vídeo com fã de Cristiano Ronaldo

A influenciadora Katia Aveiro, irmã do jogador português Cristiano Ronaldo , usou as redes sociais nesta quarta-feira (21) para rebater críticas após viralizar em um vídeo com um menino fã do atleta.

A empresária foi abordada por ele em Trancoso, na Bahia, e compartilhou o momento nas redes. Internautas questionaram o porquê dela não revelar ao garoto que é irmã do jogador .

Katia explicou que não esperava a repercussão do vídeo e criticou o que considera exagero dos fãs. " O fanatismo é uma coisa cansativa ", declarou.

O vídeo mostra um menino vendendo lembrancinhas para juntar dinheiro e consertar o celular e a bicicleta. Ele usava uma camisa de Cristiano Ronaldo e foi filmado por Katia sem saber da ligação entre os dois. “ Olha só essa agradável surpresa. Longe dele imaginar que estava a falar com a irmã dele ”, escreveu.

Katia contou que costuma não revelar a relação familiar com o craque.

" Eu viajo muito, e meu irmão é uma das figuras mais midiáticas do mundo. Quando falam que sou de Portugal, a primeira coisa que dizem é 'Cristiano Ronaldo'. Não sabem que sou irmã dele, e na maioria das vezes eu não digo ", afirmou.

Ela também criticou os ataques que vem recebendo nas redes.

“ Eu não me importo que me chamem de arrogante ou desumilde. Eu sei o meu valor e sei quem eu sou ”, disse.

A empresária reforçou que não se sente obrigada a fazer ligações para o irmão sempre que encontra um fã.

'As pessoas acham que vivo só isso', diz Katia Aveiro

Katia afirmou que a cobrança nas redes sociais está fora de controle.

“ As pessoas mandam mensagem só a falar do Ronaldo. Acham que eu vivo só isso. Há uma linha que separa o respeito da admiração. Eu só peço isso ", desabafou.

Ela explicou que não ajudou financeiramente o menino porque não foi informada sobre necessidade.

“ Ele não disse que estava passando necessidade. Eu só compartilhei um vídeo como portuguesa orgulhosa do Cristiano Ronaldo ", contou.

A empresária aproveitou para deixar um recado aos seguidores.

“ Só um aviso: eu não distribuo dinheiro, não pago viagens a ninguém, e não vendo camisetas [do CR7] ”, afirmou. Katia também disse que os pedidos relacionados ao irmão são constantes e desproporcionais.