Reprodução: Instagram/@pozevidalouca MC Poze

MC Poze do Rodo utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (9), para celebrar que suas joias, avaliadas em mais de R$ 3 milhões, foram devolvidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O cantor ficou preso por cinco dias devido à suspeita de apologia ao crime, além de uma suposta relação com facções, a exemplo do Comando Vermelho. Após o retorno dos objetos de luxo, como um cordão de 18 quilates de diamantes, ele comemorou em um vídeo.

" Fala, minha tropinha. Primeira notícia maravilhosa acabou de chegar. Os ouros de papai chegaram. Dessa vez tudo certinho, sem faltar nada. Muito obrigado, tá? É o que eu falo para vocês: acordou, faz um oração e pede para papai do céu dar um dia, uma semana, notícia maravilhosa" , declarou o artista.





Relembre o caso



No dia 29 de maio, MC Poze foi levado para o Complexo Penitenciário de Gericinó, também conhecido como Bangu 3. O artista foi acusado de ter um suposto envolvimento com tráfico de drogas e apologia ao crime.

A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do RJ. De acordo com a investigação, o funkeiro teria ligação com o Comando Vermelho, uma das principais facções do Rio de Janeiro.

Em 2 de junho, o cantor teve habeas corpus concedido pela Justiça do RJ.