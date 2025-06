Reprodução/Instagram MC Poze

O funkeiro Marlon Brandon Coelho Couto Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, foi solto na tarde desta terça-feira (3) após cinco dias preso sob acusação de apologia ao crime e possível envolvimento com o tráfico de drogas. A decisão pela liberação foi tomada pelo desembargador Peterson Barroso Simão, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A saída do artista do presídio Bangu 3, no Complexo de Gericinó, foi marcada por tumulto. Centenas de fãs se reuniram no local, causando congestionamento na Estrada Guandu do Sena. A Polícia Militar precisou usar gás de pimenta para dispersar a multidão.





Trajetória e polêmicas

Nascido na Comunidade do Rodo, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, Poze do Rodo ganhou fama no funk com letras que retratam a vida nas favelas. Seu apelido surgiu entre amigos, referindo-se à sua postura confiante ("pose") e à sua origem no Rodo.

Apesar do sucesso, sua carreira é marcada por controvérsias. A Polícia Civil investiga se seus shows teriam ligação com o Comando Vermelho, incluindo a presença de traficantes armados em eventos.

Decisão judicial e próximos passos

Em sua decisão, o desembargador Simão questionou a condução do caso pela polícia. Poze responderá ao processo em liberdade. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) confirmou que cumpriu o alvará de soltura assim que recebeu a documentação.

Com 12 milhões de seguidores no Instagram e hits como "A Cara do Crime", Poze segue como um dos principais nomes do funk. A investigação sobre suas possíveis conexões com o crime organizado, no entanto, permanece em aberto.