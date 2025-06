Reprodução Instagram Maiara

Maiara, de 37 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (9) para mostrar aos fãs como decidiu aproveitar os momentos de descanso da rotina intensa de shows que ela costuma fazer ao lado da irmã gêmea, a cantora sertaneja Maraisa.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 12,7 milhões de seguidores, ela surgiu renovando o bronzeado enquanto posava de biquíni. A peça de banho escolhida pela artista apostava na cor vinho.





Embora seja conhecida pela atuação como cantora, Maiara fez uma participação especial bem diferente em outro ramo das artes: a dramaturgia. Ela e a irmã prestaram consultoria para as autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

A dupla de dramaturgas é responsável por "Coração Acelerado", trama que vai substituir "Dona de Mim" na faixa das sete, no primeiro semestre de 2026. A história girará em torno de duas amigas que se tornam dupla sertaneja.

Por isso, as escritoras se reuniram com as gêmeas para entender mais sobre o universo do feminejo. Isabelle Drummond, Gabz, Isadora Cruz, Lázaro Ramos e Leandra Leal são alguns dos artistas confirmados na narrativa, dirigida por Carlos Araújo.