Reprodução Instagram - 28.4.2025 Maiara de biquíni

Maiara, de 37 anos, usou as redes sociais neste domingo (27) para compartilhar um registro no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 12,8 milhões de seguidores. A cantora e compositora sertaneja renovava o bronzeado enquanto posava de biquíni.

Reprodução Instagram - 28.4.2025 Maiara mostra cinturinha fina





Na publicação, feita via stories, ela aparece com um traje de banho diferentão, que tem tonalidade vinho e aposta em detalhes dourados nas alças e nas amarrações. A cinturinha fina da artista, que tem se dedicado ao processo de emagrecimento, repercutiu entre os fãs.





Entenda

Conhecida pelas canções se 'sofrência' no feminejo, a irmã gêmea de Maraisa já conseguiu eliminar mais de 20kg. Além da rotina de treinos intensos na academia, ela apostou em uma mudança no cardápio alimentar, com o intuito de diminuir o percentual de gordura.

Fora isso, também recorreu a procedimentos cirúrgicos. Ela já fez cirurgia bariátrica, lipoaspiração e até mesmo balão gástrico. Depois que conseguiu perder peso, Maiara mudou o foco do treino e passou pelo processo de hipertrofia, no qual o objetivo é o ganho de massa muscular.