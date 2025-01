Foto: Reprodução / Instagram / @maiaraemaraisa Maiara e Maraisa

Os espectadores da Exponorte se surpreenderam com um anúncio de Maiara e Maraisa. As irmãs gêmeas de 37 anos usaram as redes sociais do evento para explicar aos fãs que as apresentações delas foram adiadas em virtude da onda de violência no estado de Rondônia.





"Nós sabemos que a situação no estado [de Rondônia] não é das melhores neste momento. Por recomendação das autoridades locais, estamos aqui para dizer que nossos shows agora têm novas datas", começou Maiara. "Esperamos todos vocês", completou Maraisa.





As cantoras se apresentariam nas cidades de Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal, em Rondônia. Os shows ocorreriam na sexta-feira (24) e também no sábado (25). O adiamento será de quase um mês e uma nova programação já foi anunciada. As artistas devem se apresentar nos dias 21 e 22 de fevereiro.





Por meio de comunicado publicado no Instagram, a organizadora da Exponorte detalhou aos compradores dos ingressos que, as entradas já compradas, passam a valer para as novas datas programadas após o adiamento. "Todos os ingressos continuam com validade normal", garante.