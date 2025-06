Reprodução/Instagram CPI das Bets pede indiciamento de Virginia e Deolane

A senadora Soraya Thronicke(Podemos-MS), relatora da CPI das Apostas Eletrônicas (CPI das Bets), apresentou nesta terça-feira (10) seu relatório final, propondo o indiciamento de 16 pessoas por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os nomes estão influenciadores digitais, como Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, além de empresários ligados a casas de apostas.

O documento, protocolado no Senado, deve ser lido ainda nesta terça e votado ao longo da semana. As sugestões de indiciamento não têm efeito imediato — caberá ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União (AGU) decidir se formalizam as denúncias.





Os principais alvos

Virginia Fonseca é acusada de publicidade enganosa e estelionato. Segundo a relatora, a influenciadora promoveu casas de apostas com vídeos que simulavam ganhos irreais, induzindo seguidores a acreditarem em lucros exorbitantes. "Não há dúvida de que esses vídeos induziram ao erro" , afirmou Soraya.

Já Deolane Bezerra é apontada como sócia oculta da casa de apostas ZeroUm, que opera sem autorização do Ministério da Fazenda. A relatora alega que a influenciadora não apenas participava da gestão da empresa, mas também divulgava "ostensivamente a atividade ilegal" em suas redes sociais. O parecer sugere seu indiciamento por jogo de azar não autorizado, estelionato, lavagem de dinheiro e integração em organização criminosa.

Outros nomes citados incluem:

Adélia Soares (ex-BBB) e Daniel Pardim, acusados de operar plataformas ilegais de apostas;

Pâmela Drudi, também indiciada por publicidade enganosa;

Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva, suspeito de sonegação fiscal, corrupção e tráfico de influência.

Críticas à CPI e "circo" no Senado

A CPI das Bets, instalada em novembro de 2024, foi marcada por baixa adesão de senadores e acusações de espetacularização. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), teria classificado o depoimento de Virginia Fonseca como um "circo". Em maio, a sessão foi interrompida quando o senador Cleitinho (Republicanos-MG) pediu para tirar fotos com a influenciadora.

A relatora também propôs 18 projetos de lei para regulamentar o setor, incluindo medidas para coibir propaganda enganosa e aumentar a fiscalização sobre apostas online.

Próximos passos

O relatório encerra os trabalhos da CPI, que durou sete meses. Apesar das críticas, Soraya defendeu a investigação: "Identificamos esquemas criminosos que exploram vulneráveis e burlam a lei". Agora, as conclusões serão encaminhadas às autoridades competentes para eventual ação judicial.

Confira a lista completa de indiciamentos propostos:

Adélia de Jesus Soares

Daniel Pardim Tavares Gonçalves

Deolane Bezerra dos Santos

Ana Beatriz Scipiao Barros

Jair Machado Junior

José Daniel Carvalho Saturino

Leila Pardim Tavares Lima

Marcella Ferraz de Oliveira

Virginia Fonseca

Pâmela Drudi

Erlan Ribeiro Lima Oliveira

Fernando Oliveira Lima

Toni Macedo da Silveira Rodrigues

Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva

Jorge Barbosa Dias

Bruno Viana Rodrigues