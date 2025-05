Reprodução/Instagram Adélia Soares nega fuga e explica ausência na CPI das Bets

A advogada e ex-participante do "Big Brother Brasil" (BBB) Adélia Soares, falou pela primeira vez sobre sua ausência na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que investiga irregularidades em casas de apostas online. Em entrevista ao podcast GringaCast, ela negou estar foragida da Justiça e explicou os motivos de não ter comparecido ao depoimento no Senado Federal.

Adélia foi convocada como testemunha, mas foi dispensada após decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar disso, sua ausência gerou especulações nas redes sociais, com acusações de que estaria fugindo das investigações. A advogada, no entanto, rebateu as críticas e afirmou que sua viagem aos Estados Unidos já estava programada há meses.





"A internet assassina sonhos"

Emocionada, Adélia criticou a disseminação de desinformação: "Qualquer pessoa cria um blog de notícia e coloca o que bem quer, e as pessoas vão comentando. Tem aquela turma que despeja o lixo delas nos comentários. Isso é muito delicado. Eu li e fiquei chocada. Que absurdo."

Ela também destacou o papel das redes sociais na distorção de fatos: "A internet funciona na base do clique. As pessoas espalham mentiras sem se preocupar com as consequências."

Viagem já estava planejada

A ex-BBB afirmou que não tem motivos para fugir e que sua estadia nos EUA faz parte de um projeto de vida pessoal. "Quem me conhece sabe que eu já tinha tudo planejado. A passagem foi comprada há seis meses. Não fiz nada de errado", declarou.

A CPI das Bets investiga supostas irregularidades em plataformas de apostas. Apesar do requerimento aprovado pela relatora Soraya Thronicke(Podemos-MS), o STF garantiu seu direito de não comparecer.