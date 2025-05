senado Damares critica depoimento de Virginia na CPI: “Tudo muito pensado”

A senadora Damares Alves(Republicanos-DF) criticou nesta quarta-feira (14) o depoimento da influenciadora Virginia Fonseca à CPI das Bets , que investiga a divulgação de jogos de azar por personalidades da internet. A parlamentar afirmou que a empresária trouxe informações importantes, mas avaliou que o advogado “ errou em deixá-la tão à vontade ”.

A crítica foi feita durante sessão transmitida pela TV Senado. “A Virginia não tem noção de que ela trouxe informações muito preciosas. Só quem está na parte técnica sabe disso. Mas o advogado errou em deixá-la tão à vontade ontem”, disse Damares.

A senadora também apontou uma suposta estratégia de marketing por parte da influenciadora. “Claro que, a partir de ontem, ela vai vender mais garrafinhas, aquela garrafinha não foi à toa, ela vai vender mais moletom... Lindo o moletom que ela veio. Tudo muito pensado, cada detalhe”, declarou.

Virginia Fonseca depôs à CPI das Bets nessa terça-feira (13). Aos 26 anos, a influenciadora soma mais de 50 milhões de seguidores apenas no Instagram. Durante a oitiva, ela negou qualquer envolvimento com práticas ilegais e garantiu que sempre alertou o público sobre os riscos das apostas.

A sessão durou mais de três horas e abordou contratos publicitários, responsabilidade digital e lucros com apostas. Apesar de ter conseguido habeas corpus para permanecer em silêncio, Virginia respondeu à maioria das perguntas. Se calou apenas ao ser questionada sobre o valor mais alto recebido por divulgação de casas de apostas.

A influenciadora afirmou que a fortuna construída não veio de parcerias com sites de apostas. “Ano passado [a minha empresa] faturou R$ 750 milhões, se não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não”, afirmou.

Nas redes sociais, internautas comentaram o posicionamento de Damares. “Nunca vou perdoar a Virginia por me fazer concordar com a Damares (risos)”, escreveu uma usuária. Outro perfil disse: “A mais sensata e direta ao ponto até agora!”.