Virginia Fonseca compareceu, nesta terça-feira (13), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. A influenciadora foi convocada como testemunha para esclarecer sua ligação com as casas de apostas online .





Apesar da seriedade no início da sessão, o depoimento foi ganhando tons de descontração com o decorrer do tempo. Além das "trapalhadas" da própria interrogada, houve também momentos controversos pelo lado do colegiado.



A seguir, o Portal iG destaca os momentos mais inusitados da CPI das Bets:

Sessão de elogios





O senador Cleitinho Azevedo ( Republicanos-MG) usou seu espaço para elogiar Virginia Fonseca. De acordo com o político, a influenciadora traz riqueza para o país, enquanto a classe política oferece despesa.



"Divulga os seus pré-treinos, inclusive tomei o seu pré-treino hoje e é maravilhoso. Estou falando como cristão. A gente deveria estar fazendo projeto de lei para banir essa porcaria de jogo", afirmou, antes de tietar a testemunha.

Confusão entre canudo e microfone

Estava assistindo a CPI das bets e vi esse exato momento que a Virgínia “se engana” e chupa o microfone porque pensou que era o canudo do copo… puta que pariu pic.twitter.com/RQis2hI2pt — Jon (@Jonvieic) May 13, 2025





Em outro momento, Virginia, que compareceu à sessão com uma famosa garrafa térmica na cor rosa, confundiu o canudo com o microfone, e acabou "chupando" o objeto. Ao perceber a confusão, ela riu.

Conta demonstração

Virgínia Fonseca informou que usa uma conta de demonstração fornecida pela Bet para gravar os vídeos postados nos story. #CPIDasBets pic.twitter.com/qSTqUnPs5z — Haftas Arden (@HaftasArden) May 13, 2025





A senadora Soraya Thronicke(PODE-MS) questionou se a conta da plataforma usada pela influenciadora para fazer vídeos publicitários seria a mesma das utilizadas pelos demais usuários.



Após uma rápida confusão entre os termos, Virginia confirmou que recebe uma conta demo(demonstração) para fazer simulação de apostas nos vídeos.

Publicidade para drogas?

Virgínia Fonseca disse que não faria publicidade de drogas se fosse liberada. Ademais, disse que está aberta para sugestões de melhorias nas publis das bets. #CPIDasBets pic.twitter.com/WtvUfjjQqj — Haftas Arden (@HaftasArden) May 13, 2025





O senador Carlos Portinho( PL-RJ) traçou um paralelo entre a liberação das casas de apostas no Brasil com as drogas. O político questionou se a influenciadora faria publicidade desses produtos, caso fossem regularizados. Ele também citou as bebidas alcoólicas.

Soraya Thronicke: "Então a senhora consegue influenciar milhões de brasileiros, mas não consegue influenciar seu marido e sua mãe?" Soraya 100000 x 0 Virgínia Fonseca pic.twitter.com/RcXy6vsde4— Matheus (@matheuscaseca) May 13, 2025





"Meu sogro tem lá casa, minha mãe consome, meu pai consumia (álcool), então sem problemas. Não uso drogas, não sou a favor, então não faria (publicidade)", disse a esposa de Zé Felipe.



Relação de Virginia com os jogos

🚨 ULTIMA HORA-Senadora Soraya Thronicke: "Perder dinheiro é uma diversão, ou ganhar dinheiro é mais divertido?" Virginia Fonseca: "Ganhar dinheiro é mais divertido, mas não vou mentir: quando vou para Las Vegas, eu amo um cassino. É complicado." pic.twitter.com/pGgoRNXvA4— Tvx.oficial (@tvxoficial1) May 13, 2025





A influenciadora também foi perguntada sobre sua relação com os jogos. Thronicke afirmou que, caso as bets fossem vantajosas como Virginia vende ser, ela também teria conseguido fazer com que seu marido e mãe jogassem frequentemente.

Em outro momento, ela foi questionada se seria melhor "jogar ou ganhar dinheiro". A influencer respondeu: "Não vou te mentir que quando vou para Las Vegas, eu amo um cassino. É complicado".

Troca de follow

soraya: “eu nao a conhecia e nao lhe seguia mas hoje vou passar a seguir” virginia: “e eu vou te seguir de volta” KKKKKKKKKKKKKKK CARA O BRASIL É UMA PIADA MESMOOO pic.twitter.com/v715tvOaBW— sarinha (@taystgirl) May 13, 2025

Por fim, Soraya Thronicke e Virginia Fonseca prometeram trocar follows nas redes sociais. Senadora e influenciadora cumpriram suas promessas e já passaram a se seguir.