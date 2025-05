reprodução/tv senado Virginia Fonseca

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) revelou que parou de seguir a influenciadora Virgínia Fonseca nas redes sociais, dias depois da participação da criadora de conteúdo na CPI das Bets, no Senado.

Durante uma transmissão ao vivo na noite de segunda-feira (19), a parlamentar explicou que a decisão foi motivada pela aparição de Virgínia no “Rancho do Maia”, reality show de Carlinhos Maia, influenciador também citado pela senadora como possível convocado para depor na comissão parlamentar.

“Por conta do vídeo que ela postou com Carlinhos Maia, eu deixei de segui-la. Ok? Porque para mim, aquilo foi... Eu estava tentando conquistá-la para ver se eu... Lógico que eu não acreditava exatamente, mas foi um gesto", afirmou Soraya, comentando sobre um vídeo em que Virgínia aparece dançando ao som de “ Tigrinho ”, música que faz alusão a jogos de azar.

A senadora também criticou a postura da influenciadora na audiência da CPI.

“Duvido que o dinheiro que ela ganha das Bets não signifique nada. Ela ocultou o quanto ela ganha. E no outro dia está dançando com o Carlinhos Maia, que também está na nossa mira”, declarou.

Relembre o caso

Virginia Fonseca compareceu, no dia 13 de maio, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. A influenciadora foi convocada como testemunha para esclarecer sua ligação com as casas de apostas online. Após a oitiva, chegou a posar para uma foto ao lado da senadora.

Instagram/@virginia Virgínia Fonseca posa com membros da CPI das BETs

Durante a CPI, a influenciadora apareceu bem diferente do que de costume: sem maquiagem e grandes produções. No depoimento, a esposa de Zé Felipe, que obteve o direito ao silêncio, ressaltou que seu contrato não prevê o ganho de dinheiro baseado em apostas dos seguidores.

Apesar da seriedade no início da sessão, o depoimento foi ganhando tons de descontração com o decorrer do tempo. Além das "trapalhadas" da própria interrogada, houve também momentos controversos pelo lado do colegiado