Reprodução/Instagram Método 20 + 1 de Bruna Griphao: o segredo do abdômen trincado

O abdômen definido da atriz Bruna Griphao tem chamado a atenção nas redes sociais, e o segredo pode estar no método "20 + 1", desenvolvido pelo personal trainer Ricardo Lapa. A técnica combina força e cardio em uma série intensa e adaptável.





Como funciona o método 20 + 1?

O treino consiste em 20 repetições de um exercício de força, seguido de 1 minuto de atividade aeróbica intensa. Por exemplo:

20 agachamentos sumô + 1 minuto de polichinelo;

20 flexões + 1 minuto de burpee;

20 afundos + 1 minuto de corda naval.





Versátil e acessível

A vantagem do método é que ele não exige equipamentos e pode ser feito em casa, apenas com o peso do corpo. Para iniciantes, Lapa recomenda adaptações, como usar uma cadeira para apoio ou reduzir a amplitude dos movimentos. Já quem está em nível avançado pode intensificar os exercícios.

Resultados variam conforme dedicação e genética

Embora o gasto calórico seja alto, os resultados dependem de fatores como frequência, alimentação e predisposição genética. Para quem busca definição muscular e perda de gordura, o método é uma opção eficiente, mas o treinador ressalta.

Segurança e flexibilidade

Diferentemente de treinos com cargas pesadas, o "20 + 1" reduz riscos de lesões, pois prioriza movimentos controlados. A modalidade online também é segura, já que os alunos acompanham as execuções corretas por vídeo.