Reprodução Instagram - 13.5.2025 Bruna Griphao mostra abdômen trincado

Bruna Griphao, de 26 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (12) para compartilhar um álbum de fotos com os mais de 4,6 milhões de seguidores que a acompanham no Instagram, plataforma de Mark Zuckerberg, dono também do Facebook.







Nos cliques, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2023", edição vencida por Amanda Meirelles, a loira aparecia com uma peça de banho azul-turquesa enquanto renovava o bronzeado e aproveitava para curtir o dia ensolarado em frente a uma piscina.





Em um dos registros, a artista exibe algumas das tatuagens. Já em outros, ela chamou atenção pelo abdômen trincado, reflexo da rotina intensa de treinos aliada a uma alimentação balanceada. Nos comentários da publicação, os fãs rasgaram elogios a ela.

"Coisa linda", opinou um internauta. "Perfeita", acrescentou uma segunda. "Única", declarou uma terceira. "Minha musa", admitiu um quarto. "Eu quero lavar roupa nesse tanque", brincou uma sexta, em referência à definição dos músculos abdominais de Bruna.

Affair?

Recentemente, Bruna Griphao foi alvo de rumores de affair com Renan Machado, irmão da cantora Anitta. O motivo? Eles foram vistos juntos andando de mãos dadas durante o show de Lady Gaga, que ocorreu no dia 3 deste mês, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Embora a web tenha especulado o romance, nenhum dos dois se manifestou para confirmar ou negar o suposto romance.