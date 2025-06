Reprodução Globo/ Fábio Rocha/ TV Globo Debora Bloch como Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Adaptado por Manuela Dias e com direção de Paulo Silvestrini, "Vale Tudo" foi rechaçado em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. O motivo? Um erro de continuidade envolvendo a grande vilã da trama.



Interpretada por Debora Bloch, Odete Roitman apareceu no início da novela recebendo a notícia de que Cecília (Mavie Jinkings) estava internada após sofrer um grave acidente de carro. No entanto, a megera se 'esqueceu' da informação minutos depois.





No mesmo capítulo, agora fora da TCA e já na mansão de Celina (Malu Galli), a empresária recebeu a mesma informação, dessa vez pelo mordomo Eugênio (Luís Salém) e agiu com surpresa, como se não soubesse do fatídico acontecimento envolvendo a irmã de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

O erro não passou despercebido pelos espectadores, que criticaram o descuido da produção. "Cada dia um erro de continuidade pior em #ValeTudo. Odete estava na mesma sala de Marco Aurélio quando recebeu a notícia do acidente e ficou surpresa com Eugênio dando a notícia para Celina? Meu Deus", reprovou um usuário do X, antigo Twitter.

"Estão aparecendo muitos erros nessa nova trama", concordou um segundo. "Erro de continuidade em 'Vale Tudo'… Mais um! As duas cenas em que Odete recebe a notícia do acidente de Cecília", acrescentou outra.



Assista ao momento:

Erro de continuidade em Vale Tudo… Mais um! As duas cenas em que Odete recebe a notícia do acidente de Cecília pic.twitter.com/bB0pJZr6Oa — Tavinhu Furtado (@tavinhu_furtado) June 3, 2025





Com previsão de término para outubro, o remake deixará a grade da Globo e será substituído por "Três Graças". A próxima narrativa será escrita por Aguinaldo Silva, autor de sucessos como "Tieta", "Fina Estampa", "Senhora do Destino" e "Império". A direção fica a cargo de Luiz Henrique Rios, que dirigiu "Terra e Paixão" (2024).