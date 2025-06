Reprodução/Instagram Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima, de 47 anos, surpreendeu o público ao avaliar que a vida sexual com Rodrigo Hilbert, de 45, "não está fácil". A declaração foi dada durante participação no "Surubaum", que vai ao ar nesta terça-feira (3).



"O sexo... Não está fácil. É que a vida vai ficando muito corrida", começou. "Eu disse para ele [Hilbert]: 'A gente precisa [aumentar a rotina de relações sexuais], né?'. E ele falou: 'É, um pouquinho'. Aí eu falei: 'Não, um pouquinho, não. Aí ele: 'Mas, para quem não tem nada, um pouquinho já está bom'.", revelou.





Ao longo do programa apresentado pelo casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Fernanda Lima detalhou outros aspectos em relação à própria intimidade. Ela esteve na atração televisiva com a deputada Erika Hilton(PSOL).

Nos comentários do vídeo em que Fernanda comentava a vida sexual com Hilbert, os internautas reagiram. "Se não tá fácil para Fernanda Lima, imagina para nós solteiras e meras mortais", disse uma. "Todo casal passa por isso quando o relacionamento é muito longo, por aqui estamos juntos há 18 anos e tem fases com mais proximidade e outras mais distantes, mas no fim dá tudo certo", declarou uma segunda.

Assista:





Retorno às telas?

Após a demissão de Ana Paula Padrão, Fernanda Lima foi cotada para substituir o lugar da jornalista na apresentação do "MasterChef", o reality mais famoso do Brasil. Contudo, a produção do programa não contratou ninguém para o cargo e as funções antes assumidas por Ana Paula agora são distribuídas entre os jurados da competição.