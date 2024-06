Reprodução Apartamento de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert causa alvoroço na web

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert deram o que falar nas redes sociais após abrirem as portas do apartamento da família em São Paulo . O casal se divide com os filhos entre a capital paulista e Lisboa.

O local conta com 150m², sala de estar com plantas e cores neutras e cozinha com marcenaria bordô.

A publicação nas redes sociais da Casa Vogue já passou das 800 mil visualizações e os internautas apontaram a fama de 'faz tudo' do apresentador.

"Rodrigo Hilbert construiu o apartamento e os móveis no Tempero de Família, eu vi tudo", brincou um; "Pouca gente sabe, mas quem projetou e construiu os móveis foi o próprio Rodrigo, bem como as estampas, que ele mesmo teceu e costurou. As plantas ele mesmo plantou e o pintor da casa ele mesmo pariu", declarou outro; "Bonito demais, casa com cara de lar!", elogiou um terceiro.

