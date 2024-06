Reprodução: Instagram Dira Paes com maiô verde-água

A atriz Dira Paes abriu o álbum de fotos nesta quinta (20) e botou o corpo para jogo. Em clima de lembranças, a artista fez um apanhado de momentos em cenários paradisíacos de Fernando de Noronha.

"Tbt de um lugar mágico, paradisíaco. Onde a gente se mistura com a natureza e sente o poder do seu efeito divinal na nossa alma. Ah, Fernando de Noronha", escreveu ela na legenda da publicação.

De biquíni, Dira Paes posa em praia Reprodução: Instagram Dira Paes com biquíni estampado Reprodução: Instagram Dira Paes com maiô verde-água Reprodução: Instagram Dira Paes com biquíni preto Reprodução: Instagram

Em uma das fotos, Dira Paes usa um maiô verde-água enquanto está sentada nas pedras de uma praia do arquipélago. Pablo Baião, que está com a atriz há 10 anos, foi quem a fotografou.

Nos comentários da publicação, os seguidores da artista a enalteceram. "A modela é gata e o Pablo Baião estava inspirado hein! Égua das fotos lindas!", elogiou uma usuária. "Querida, onde você está, sempre tem beleza, luz e saberes. Fotos de um poeta!", acrescentou um segundo. "Como pode ser a mulher mais bela de todos os tempos? Você é surreal", aclamou um terceiro.

