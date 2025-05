IMDB O Agente Secreto

O ator Wagner Moura venceu neste sábado (24) o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes por sua performance em “ O Agente Secreto ”. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também recebeu outros dois prêmios internacionais.

Em nota conjunta, o Ministério da Cultura e o Itamaraty parabenizaram o ator e a equipe da produção.

“ O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Cultura cumprimentam o diretor Kleber Mendonça Filho e toda a equipe do filme 'O Agente Secreto' pela premiação como Melhor Diretor no Festival de Cannes. Felicitam igualmente o ator Wagner Moura por ter recebido o prêmio de Melhor Ator no Festival ."

A nota continua: " Estas premiações são mais uma demonstração do reconhecimento internacional da excelência do cinema brasileiro. O anúncio ocorre no ano em que o Brasil foi homenageado no Marché du Film do Festival de Cannes, no âmbito da Temporada de Intercâmbio cultural Brasil-França, que está ocorrendo de abril a setembro deste ano. "

Thriller político marca nova fase do cinema nacional

O Agente Secreto é ambientado no Recife de 1977 e acompanha Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal e se vê envolvido em conspirações do regime militar. A trama foi ovacionada por 13 minutos após a estreia no festival.

A crítica internacional elogiou o longa com entusiasmo. A BBC classificou o filme como “ espetacular ” e apontou chances reais de indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A produção ainda venceu o Fipresci Prize, dado pela associação de críticos, e o Prix des Cinémas Art et Essai.

O elenco inclui nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Hermila Guedes. A data de estreia nos cinemas brasileiros ainda não foi confirmada.

O júri do festival foi presidido pela atriz francesa Juliette Binoche. Entre os principais concorrentes estavam os filmes I t Was Just an Accident , Sentimental Value e Sirat .