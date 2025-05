Foto: MK Productions/Vitrine Filmes "O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura

O ator Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes neste sábado (24), mas não compareceu à cerimônia por estar gravando um novo filme em Londres, na Inglaterra. O reconhecimento veio pelo papel no longa O Agente Secreto , dirigido por Kleber Mendonça Filho. O trabalho brasileiro também conquistou o Fipresci Prize e o Prix du Cinémas de Art et Essai.

Em vídeo publicado no Instagram, o ator explicou a ausência na premiação e compartilhou a emoção ao saber dos prêmios.

“ Passei o dia filmando, não fiquei em Cannes porque tinha que filmar, estou fazendo um filme aqui em Londres ”, explicou.

Wagner disse que recebeu a notícia no meio das gravações.

“ Recebi a notícia dos prêmios que a gente ganhou da forma mais louca possível, no set de filmagem ”, contou.

Segundo ele, o prêmio não é apenas uma conquista individual, mas uma celebração do cinema brasileiro.





Cinema brasileiro ganha destaque internacional

O ator aproveitou o momento para ressaltar a importância do reconhecimento internacional.

“ Queria dizer a felicidade que tenho por mim, pelo Kleber, por Agente Secreto, pelo cinema brasileiro e pela cultura brasileira ”, declarou.

Wagner também fez um paralelo com Ainda Estou Aqui , filme brasileiro que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

“ Ter hoje, brasileiros torcendo pela vitória do cinema brasileiro internacionalmente e dizendo, ‘esses filmes nos representam’ [...] me dá uma alegria profunda ”, disse.

O ator ainda defendeu o papel da arte no desenvolvimento do país.

“ Viva a cultura brasileira e aqueles que acreditam na importância da cultura para o desenvolvimento de qualquer país ”, completou.

O longa O Agente Secreto é um thriller político ambientado no Recife dos anos 1970. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) retorna à cidade natal após anos no exterior e se depara com uma realidade marcada por tensões políticas e mistérios.

Este é o terceiro filme de Kleber Mendonça Filho selecionado para a mostra principal de Cannes. Os anteriores foram Aquarius (2016) e Bacurau (2019).