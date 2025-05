Zé Felipe, de 27 anos, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (29) para se pronunciar sobre os ataques que a ex-mulher, Virginia Fonseca, tem recebido. O filho do cantor Leonardo ainda aproveitou a ocasião para revelar quem decidiu pelo divórcio.



Segundo ele, a decisão não partiu de apenas um, mas de ambos. Além disso, o musicista pediu para que os haters parassem de mandar mensagens com ofensas para a ex, afirmand que ela estava com o "coração despedaçado".

"Quero pedir do fundo do meu coração mesmo pra todo mundo parar de atacar a Virginia. Não foi ela que terminou esse casamento, a gente entrou num consenso, foi eu e ela, nós dois juntos. E vimos que isso é o melhor pra não dar briga", começou.

"A gente tem uma família, a gente tem filhos. Então, não tem quem tá sofrendo mais, quem tá sofrendo menos, eu acho que cada um tem uma forma de sofrer. E sei que ela tá com o coração despedaçado, como eu tô também", acrescentou.

Sem mentiras

O artista ainda pediu para que não inventassem informações falsas em relação ao término, frisando que tanto ele quanto ela ainda sentem carinho um pelo outro. Ele ainda definiu a ex-esposa como o maior "presente" que já teve na vida.

"Eu peço só que parem de inventar coisas, sabe, do fundo do coração mesmo. E é isso, a vida que segue, a gente tem que ter uma convivência maravilhosa, e graças a Deus a gente tem", suplicou.

"O carinho existe, o respeito existe entre nós, porque o maior presente que eu já tive na minha vida, quem deu foi Deus e a Virgínia, e pra ela também", conlcluiu.

*este texto está em atualização