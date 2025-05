Reprodução Instagram @virginia Virginia

Virginia, de 26 anos, conseguiu recuperar parte do número de seguidores que tinha perdido após ser chamada para depor na CPI das Bets. Nesta quarta-feira (28), a influenciadora e apresentadora do SBT soma mais de 53 milhões somente no Instagram, o que representa um aumento de mais de 300 mil em relação ao número anterior alcançado por ela.



O aumento no número de contas seguindo ela se deu após o anúncio da separação de Zé Felipe. O ex-casal estava junto há aproximadamente cinco anos e já era pai de três filhos: A primogênita Maria Alice, de 3 anos; a filha do meio, Maria Flor, de 2; e o caçula José Leonardo, de apenas 8 meses.





Após depor na CPI das Bets, entre 14 e 17 de maio, a influenciadora viu sua base de seguidores cair em mais de meio milhão. O depoimento dela dividiu opiniões e fez com que muitos internautas deixassem de acompanhá-la na plataforma de interação social.

Relembre

No dia 13 deste mês, Virginia Fonseca prestou depoimento para a CPI das Bets por ter divulgado jogos de azar em publicidades. Ela negou que recebia uma 'suposta comissão' a cada perda de seus seguidores nos jogos de aposta. Ao longo da CPI, ela foi 'tietada' por outros senadores que participavam da sessão, a exemplo de Cleitinho Azevedo(Republicanos-MG).

"Em momento algum, [receberia] por causa de perdas dos meus seguidores. Meu contrato não tinha isso. Esse valor nunca foi atingido, então eu nunca recebi um real a mais do que o meu contrato de publicidade por 18 meses", disse a ex-mulher de Zé Felipe.

"Eu acredito que na hora de fazer o cadastro no site não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. Quando posto, eu sempre falo que é proibido menor de 18 anos na plataforma e também coloco o emoji que sinaliza isso", acrescentou ela.