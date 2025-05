Reprodução/Instagram Oscar Magrini é um dos principais galãs dos anos 90.





Oscar Magrini revelou como encara as cenas mais quentes nos bastidores da dramaturgia. Com mais de 40 novelas no currículo, o ator avaliou que é necessário saber separar o real da ficção.







Em participação ao "Ticaracaticast" , o veterano afirmou que é impossível sentir qualquer tipo de prazer sexual durante as gravações. De acordo com ele, o respeito pela colega, além do número de pessoas envolvidas nas produções, impedem qualquer alteração.



"Para fazer uma cena [íntima] são 25, 30 pessoas [no estúdio] esperando para acabar, depois troca, vai para outra cena... Então o cara [não tem como] ficar com tesão, ter ereção... E tem o respeito com a colega [de cena]", disse Magrini.

Reprodução Instagram - 17.3.2025 O veterano participou de "Mulheres de Areia" (1993), "O Rei do Gado" (1996), "Torre de Babel" (1998), "Cabocla" (2004), "Sinhá Moça" (2006) e outras tramas.





O ator, de 62 anos, considera que, caso o público se impressione com a veracidade da cena, é um bom sinal para os atores envolvidos:



"Se a pessoa que está em casa falar: 'caralho, que tesão, que gostoso, eles devem estar se pegando fora das câmeras', que bom que consegui passar isso", acrescentou Oscar.





Por outro lado, o galã de diversos sucessos da TV Globo deu uma versão diferente para os tão debatidos beijos técnicos nas tramas:



"E esse negócio de beijo técnico... A minha explicação para beijo técnico é o beijo na frente dos técnicos", finalizou.