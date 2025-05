Reprodução/Instagram/Polícia Civil Paulo Cupertino Matias é preso













A ex-esposa e a filha de Paulo Cupertino foram testemunhas do júri sobre a morte de Rafael Miguel e dos pais do ator de "Chiquititas" . O julgamento começou no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, nesta quinta-feira (29).

Em junho de 2019, o integrante da novela infantil do SBT e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados após uma discussão em frente à casa da namorada, na zona sul da capital paulista.

Vanessa Tibcherani e Isabela Tibcherani, que namorava o jovem à época, apontaram o réu como único culpado possível pelo crime. Além disso, elas fizeram novas acusações contra Cupertino.

As testemunhas no júri

A ex-companheira, Vanessa, afirmou que teria sido agredida pelo marido em diversas ocasiões. De acordo com o relato, as agressões de Paulo Cupertino geraram lesões nas costelas e no nariz.

"Ele sempre foi explosivo. Não consigo mensurar quantas vezes ele me bateu [...] "Sempre foi misógino. Não tinha nenhuma relação e nem afeto com a filha (Isabela). Nunca deu um abraço, e nem fez gestos de carinho".

Rafael Miguel com os pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Silva Miguel.





Ela ainda relatou ter sofrido ameaças do réu quando tentou a separação. Em 2024, Vanessa chegou a registrar um boletim de ocorrência pelas agressões, mas voltou atrás após novas intimidações.



"O que eu posso dizer é que ele assassinou as três pessoas a sangue frio. Se ele estava armado naquele momento eu não sei, porque não estava vendo, mas sei que ele seria capaz. Eu apanhei a vida inteira. Se comigo ele fazia, imagina com estranhos", acrescentou Vanessa, sobre a morte de Rafael, João e Miriam.

O namoro entre Isabela Tibcherani e Rafael Miguel era reprovado pelo pai.





Isabela, a filha do ex-casal, também reforçou as acusações contra o pai. De acordo com ela, Cupertino teria matado um homem que se tentou se relacionar com a mãe, mas não contou quando o crime teria acontecido. Vanessa não comentou sobre esse caso.



A moça também afirmou ter sido vítima de agressões do empresário, a quem se referiu como machista e misógino. A filha do réu disse que seu irmão, que tinha 13 anos na época do crime, é deprimido.

O julgamento

Dois amigos de Cupertino também são réus no mesmo processo. Wanderley Antunes Ribeiro Senhora e Eduardo José Machado são acusados de ajudar o acusado a fugir e se esconder após o crime. A expectativa do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) é que o julgamento se estenda até sexta-feira (30).

O julgamento anterior iniciou em outubro de 2024. No entanto, Paulo Cupertino resolveu destituir sua defesa durante o júri, alegando quebra de confiança. O ato impediu o prosseguimento e gerou a anulação do trabalho já realizado.