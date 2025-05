Reprodução Rafael está afastado da TV desde a participação em "Terra e Paixão", em 2023.









Rafael Cardoso abriu o jogo sobre um perrengue que passou profissionalmente: encarar o mau hálito de uma colega de novela. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, era uma cena de beijo.







Ao podcast de Cátia Fonseca, no YouTube, o ator relembrou o episódio — sem citar o nome da atriz em questão. De acordo com ele, o odor erasemelhante ao "cheiro de um bicho morto".

"Se for só uma cena, não falo nada. Quando aconteceu com a parceira de cena, não tinha intimidade, foi uma cena só, tudo bem... Mas parecia que [ela] tinha um bicho morto na boca", disse Rafael.

Rafael Cardoso é casado com Carol Ferraz, com quem tem Helena, de um ano.









Ainda no bate-papo com a jornalista, o ator relembrou o nervosismo de contracenar com Fernanda Montenegro pela primeira vez. Os dois compartilharam as câmeras em "O Outro Lado do Paraíso" (2017).



"Na primeira cena que fui gravar [com ela], estava ela toda no personagem e me deu um branco. Na hora eu falei: 'Vamos gravar', mas deu aquele frio na barriga... Nossa Senhora! Eu fiquei apavorado".





Rafael Cardoso acumula papéis de destaque em diversas produções da TV Globo, como "Ti Ti Ti" (2010), "Império" (2015) e "Sol Nascente" (2016). Ele está afastado das novelas desde a participação especial em "Terra e Paixão" (2024).



Nos últimos anos, o currículo repleto deu lugar às polêmicas. O ator, de 39 anos, é acusado de agressão e por ameaças pela ex-esposa , Mari Bridi, e pela ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi.

Cardoso confessou o alcoolismo e problemas com drogas, que o fizeram entrar em uma crise financeira: “Estou quebrado, estou falido. Fali. Gastei todo o meu dinheiro em droga, besteira, álcool, erros de investimentos ", disse, à Record.