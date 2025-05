Reprodução Poliana Rocha nega indireta para Virginia após curtida polêmica

A influenciadora Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, se pronunciou nesta quinta-feira (29) sobre uma curtida polêmica nas redes sociais envolvendo Virginia Fonseca. O caso ganhou repercussão após o fim do casamento do cantor com a influenciadora, confirmado na última terça-feira (27). Internautas acusaram Poliana de alfinetar Virginia ao curtir um vídeo com suposta indireta.

Em vídeo publicado no Instagram, Poliana desabafou sobre os rumores e negou qualquer intenção de ofender.

“ Gente, estou passando aqui muito chateada, detesto fazer essas coisas, detesto me expor dessa maneira, mas acaba que a internet está ficando uma terra sem lei ”, afirmou a jornalista.

A empresária também foi acusada de deixar de seguir Maressa, assessora de Zé Felipe e amiga próxima de Virginia. Segundo ela, essa informação não procede.

“ Eu nunca segui Maressa, e não é por falta de gostar dela, não. Tenho um carinho imenso, é que, às vezes, sou desatenta, mesmo ”, disse.

Influencer diz que internet "cria inimizades"

O vídeo curtido por Poliana teria uma mensagem sobre perder a família em troca de fama e dinheiro, o que gerou especulações entre os fãs. A jornalista negou a provocação.

“ Falando que eu curto vídeo para ofender alguém. Eu jamais [faria isso], eu curto um vídeo que, às vezes, tem a ver comigo [...] se eu tiver que falar alguma coisa para Virginia ou para o Zé Felipe, eu os conheço e eu falo para eles. ”

Poliana ainda criticou a maneira como a internet distorce informações e coloca pessoas públicas em confronto.

“ Desrespeito imenso com nossa família. Ficam criando coisas, tentando colocar uns contra os outros, entendeu? ”, completou.