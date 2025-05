Reprodução/Instagram Virginia Fonseca e Zé Felipe

Embora tenham anunciado a separação na última terça-feira (27), Virginia Fonseca, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, já tinham passado por uma crise e se separado em fevereiro de 2024. Este período turbulento não foi revelado na época.

Durante o "Sabadou com Virginia", a ex-nora do cantor Leonardo explicou o que teria motivado o período ruim no relacionamento. "Ele chegou na fazenda bêbado já, e continuou bebendo muito. Ele, no microfone, foi e me mandou calar a boca, na frente de todo mundo", explicou ela. "Fiquei sem entender, ele estava bêbado, fiquei muito brava. Zé nem percebeu que tinha feito isso. Fiquei calada, passou, ainda bem que eu tinha vídeo, e estava gravando na hora", prosseguiu.





"Eu estava bem estressada, e falei para ele dormir no sofá, disse que, quando eu ficasse de boa, a gente voltaria. Passou cinco dias, ele voltou a dormir na cama da gente, ficou tudo bem", completou ela, explicando que a crise teria durado menos de uma semana.

A notícia de que Virginia e Zé Felipe não são mais um casal pode ter pegado alguns familiares de surpresa, mas alguns fãs já esperavam pelo rompimento, principalmente após uma atitude inusitada do cantor ao negar passar pelo procedimento de vasectomia.

Segundo a loira, o então marido se recusava a fazer a intervenção que impede o homem de ter filhos, porque, caso se separasse dela, poderia engravidar outra mulher.

Entenda

O ex-casal revelou o fim do casamento por meio de um texto publicado em conjunto na última terça-feira (27), Juntos há cinco anos, eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

“Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente”.