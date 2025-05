Reprodução Zé Felipe rebate Luana Piovani após CPI: “Vai tomar no c*”

A atriz Luana Piovani reagiu nesta quarta-feira (28) ao fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe. A artista compartilhou nos stories do Instagram um vídeo reflexivo sobre escolhas, riqueza e ignorância. A separação foi anunciada na noite anterior, e o comentário de Luana foi visto pela web como uma alfinetada ao ex-casal, com quem já protagonizou uma polêmica recente.

O vídeo é de Guilherme Batilani, criador de conteúdo focado em comportamento humano. Luana acrescentou uma legenda provocativa:

“ Olha, alguém desses milhões que seguem os limítrofes, manda esse vídeo! Quem sabe eles não fazem uma escolha melhor e têm chance de ter um futuro feliz?! ”

Vídeo fala sobre riqueza, escolhas e falta de cultura

No conteúdo divulgado, Batilani afirma que Virginia aparenta tristeza por não saber lidar com as próprias escolhas.

“ Ela tem muitas opções e baixo intelecto e nível cultural para contemplar as opções ”, declarou.

Em outro momento, comparou inteligência à felicidade.

" Se você tiver um Fusca e entender de carro, você vai ser muito mais feliz do que se tiver uma Porsche e for um idiota. ”

Ele também criticou a valorização do dinheiro em detrimento do conhecimento.

“ A cultura aumenta a tua capacidade de contemplação temporal e tudo à sua volta vira uma baita experiência humana. Qual é a coisa mais brega e cafona do que o emergente burro, cara? ”, afirmou.

Luana Piovani já havia criticado Virginia e Zé Felipe durante a CPI das Bets, em abril. Na ocasião, apontou falta de preparo da influenciadora, que prestou depoimento como uma das figuras envolvidas em campanhas de apostas online. Em resposta, Zé Felipe atacou a atriz com palavrões nas redes sociais.