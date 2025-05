Reprodução CPI das Bets aprova condução coercitiva de Jon Vlogs após ausência

A CPI das Apostas aprovou nesta terça-feira (27) a condução coercitiva do influenciador digital Jon Vlogs e do empresário Jorge Barbosa Dias, da MarjoSports. Ambos foram convocados para depor, mas não compareceram à sessão. A comissão investiga irregularidades na promoção de jogos de azar por meio de influenciadores digitais.

A ausência foi criticada durante a sessão transmitida pela TV Senado. Jon Vlogs, identificado como Luan Kovarik, alegou estar fora do país. O presidente da CPI, senador Dr. Hiran(PP-RR), afirmou que há suspeitas sobre a ligação do influenciador com a empresa Blaze, investigada por uso indevido de imagem e patrocínio.

" Vamos voltar nossa atenção para a Blaze. [A ausência dos convocados] não é um mero inconveniente, é um ato de desprezo com esta comissão ", declarou Hiran. Ele pediu à Advocacia do Senado a adoção de medidas legais para garantir os depoimentos.

Senadores criticam ausência e pedem prorrogação da comissão

A relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke(Podemos-MS), também criticou a justificativa.

“ Nós sabemos muito bem quão ricas essas pessoas são. Elas podem vir do exterior, porque tem voos todos os dias para o Brasil. Na minha concepção, é má vontade, uma desculpa ”, afirmou.

Jon Vlogs é investigado por atuar como dono da plataforma Jonbet e por promover a Blaze em campanhas de grande alcance. O empresário Jorge Barbosa foi convocado como testemunha, com foco nos critérios de credenciamento da MarjoSports e em possíveis crimes financeiros.

Durante a sessão, Soraya também citou reportagens que associam o senador Ciro Nogueira(PP-PI) a empresários do setor de apostas.

“ Ele tem uma relação de amizade muito forte com um dos maiores (se não o maior) investigados desta CPI, o senhor Fernandinho ”, declarou, solicitando substituição do parlamentar na comissão.

Os senadores Izalci Lucas(PL-DF) e Eduardo Girão(Novo-CE) pediram nova prorrogação da CPI, que já foi estendida por 45 dias e tem funcionamento previsto até 14 de junho. Izalci argumentou que “ encerrar essa CPI sem ouvir o que foi dito aqui por esse influenciador é irresponsabilidade nossa ”.

Além da condução coercitiva, a CPI aprovou novos requerimentos. Um deles solicita ao Coaf relatórios de inteligência financeira com dados bancários e fiscais de Jon Vlogs. Também foram pedidos documentos da Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Federal sobre apostas ilegais no país.