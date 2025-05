Reprodução Zé Felipe rebate Luana Piovani após CPI: “Vai tomar no c*”

O cantor Zé Felipe se revoltou nesta terça-feira (13) após Luana Piovani criticar Virginia Fonseca por sua participação na CPI das Bets. O cantor publicou um vídeo nas redes sociais e usou palavrões para defender a esposa, que prestou depoimento no Senado sobre parcerias com casas de apostas.

Zé ironizou a idade da atriz e desabafou. “Hoje é ‘mesversário’ do José e acordei com a notícia desse Matusalém querendo biscoitar... Luana Piovani, vai tomar no seu c*! Pelo amor de Jesus Cristo, filha!”, disse ele.

A polêmica começou após Luana se indignar com a postura descontraída de Virginia durante a audiência. “Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela!”, declarou a atriz nas redes.

Durante o depoimento, Virginia afirmou que não cometeu nenhuma irregularidade ao divulgar empresas de apostas esportivas. “Não estou fazendo nada fora da lei. Se realmente faz tão mal para a população, então proíbe tudo”, argumentou.

A influenciadora ainda disse que só aceita publicidade de plataformas regulamentadas. A comissão segue apurando o impacto da atuação de celebridades nesse mercado.