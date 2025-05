Reprodução Luana Piovani detona Virginia após CPI: “Essa excomungada falando de Deus?”

A atriz Luana Piovani detonou a empresária Virginia Fonseca nesta terça-feira (13) após o depoimento da influenciadora na CPI das Bets. A atriz demonstrou indignação com a postura da convidada durante a audiência no Senado, chamando atenção para o tom descontraído adotado diante de um tema sério como o vício em jogos de aposta.

As declarações foram feitas nos stories do Instagram. Luana reagiu à publicação de um internauta que condenou a leveza de Virginia diante das acusações. “Parem de fazer cruéis famosos”, escreveu a atriz ao compartilhar a postagem.

Virginia foi chamada para esclarecer sua parceria com uma plataforma de apostas esportivas. Durante a sessão, usou bordões como “Bora pra cima” e desejou bênçãos aos presentes, o que gerou risos entre senadores e causou revolta nas redes.

“Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando de Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela”, disparou Piovani, sem poupar palavras ao comentar a postura da influenciadora.

A CPI das Bets busca investigar a atuação de empresas do setor e o papel de celebridades na divulgação dos jogos. A audiência de Virginia durou mais de três horas e terminou com forte repercussão nas redes sociais e na imprensa.

Funcionários do Senado chegaram a se aglomerar para tirar fotos com a influenciadora. A recepção calorosa do público contrastou com as críticas recebidas por parte da opinião pública e de artistas como Luana.

Entre os questionamentos feitos à Virginia estavam os impactos sociais da promoção de apostas on-line e o alcance de sua imagem entre jovens. Parlamentares cobraram responsabilidade no uso da influência digital.