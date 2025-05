Reprodução/Instagram Duda Guerra e Benício Huck

A influenciadora digital Duda Guerra, de 16 anos, esclareceu que a decisão de migrar para o ensino online não tem relação com o término de seu relacionamento com Benício Huck, 17, filho de Angélica e Luciano Huck. Em resposta a seguidores em seu perfil no Instagram, a jovem afirmou que a escolha pelo estudo remoto foi planejada antes das recentes controvérsias e visa melhorar sua organização pessoal e bem-estar.

"Sim, estou estudando on-line, de forma remota! Não teve absolutamente nada a ver com as polêmicas; essa decisão já havia sido tomada antes", declarou Duda. Ela explicou que a mudança permite conciliar melhor seus compromissos profissionais e cuidar da saúde mental. "Eu continuo estudando da mesma forma, porém agora consigo organizar meu tempo e minha agenda de uma maneira que funcione melhor para mim."





O namoro entre Duda e Benício durou cerca de um ano e terminou no início deste mês, após uma discussão pública envolvendo a influenciadora Antonela Braga. A polêmica começou quando Duda questionou Antonela por ter solicitado seguir o perfil privado de Benício no Instagram, gerando uma troca de acusações nas redes sociais.

Apesar do fim do relacionamento, Duda mantém o foco em seus projetos pessoais. Em entrevista recente ao podcast This is Uz, ela revelou que conheceu Benício por amigos em comum e que, inicialmente, não correspondeu às investidas dele. O casal assumiu publicamente o namoro durante o Carnaval de 2024.