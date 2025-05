Reprodução/redes sociais Duda Guerra confirma fim com Benício Huck: ‘A gente não se fala mais’

A influenciadora Duda Guerra falou pela primeira vez sobre o término com Benício Huck nesta terça-feira (13). A influencer teen de 16 anos declarou que não mantém contato com o ex-namorado após a repercussão do rompimento. A separação ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias.

A declaração foi feita durante entrevista ao Portal Léo Dias. Duda explicou que o relacionamento chegou ao fim e não há possibilidade de reconciliação. “A gente tá bem, cada um seguindo seu próprio caminho, cada um tá com o rumo da vida. A gente não se fala mais e não pensa em voltar. Já foi esclarecida essa situação”, afirmou.

Duda também comentou sobre a proporção que o assunto tomou. Segundo ela, não esperava tamanha repercussão. “Uma loucura esses dias”, resumiu ao ser questionada sobre a exposição causada pela polêmica.

Mesmo com a intensa movimentação na internet, Duda afirmou que tem conseguido se proteger dos comentários. “Tenho a cabeça muito boa pra lidar com a internet. Eu tento me blindar muito, posto muito conteúdo e consumo pouco pra não ficar vendo muitas coisas”, explicou.

A influenciadora disse ainda que lida com a situação de forma tranquila. “Consigo lidar tudo bem com essas situações”, completou. O relacionamento entre Duda e Benício, filho de Angélica e Luciano Huck, era acompanhado de perto pelo público nas redes.