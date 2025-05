Reprodução/Internet Duda Guerra e Antonela Braga discutem por Benício Huck nas redes sociais

A influenciadora teen Duda Guerra deixou de seguir Angélica e Luciano Huck nesta sexta-feira (9), após o fim do namoro com Benício Huck. O rompimento ocorreu dias depois de uma discussão envolvendo a influenciadora e outra adolescente nas redes sociais. Duda e Benício estavam juntos há cerca de um ano.

A informação sobre o término foi revelada pelo colunista Leo Dias . Segundo ele, o filho dos apresentadores teria decidido encerrar o relacionamento após Duda se envolver em uma briga com Antonela Braga, que tentou seguir o perfil privado do jovem no Instagram.

A polêmica começou quando Duda reagiu à solicitação de Antonela para seguir o “ dix ” de Benício — uma conta privada reservada a amigos próximos. A atitude gerou uma discussão entre as influenciadoras, que estavam em viagem com outros criadores de conteúdo em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Briga entre influenciadoras causou crise no relacionamento

Duda se justificou nas redes. “Tudo começou no primeiro dia de viagem, estava tudo bem, até meu namorado me mandar mensagem falando que a Antonela Braga tinha solicitado para seguir o dix dele com o dix dela”, explicou. “Eles não são do mesmo grupo de amizade, não se conhecem, não convivem e nunca nem se viram.”

Antonela respondeu, dizendo que o interesse em Benício era semelhante ao que tem por outros famosos. Duda discordou: “Não, ele não é nenhum Cauã da vida, não é como seguir ele porque o Instagram dele é aberto a qualquer pessoa. Se alguém quiser seguir, todo mundo pode, o do meu namorado não.”

A confusão chamou a atenção nas redes sociais. Internautas comentaram em publicações da família Huck e levantaram suspeitas sobre a postura de Duda. Uma curtida no Instagram de Angélica alimentou as críticas, mas a apresentadora afirmou, em nota, que a interação foi feita por engano por alguém da equipe.

Antes de deixar de seguir a família Huck, Duda apagou fotos com Benício. O casal assumiu o namoro publicamente no Carnaval de 2024, quando apareceu junto na Marquês de Sapucaí. Depois, os dois foram vistos no Rock in Rio .

Duda já havia contado que conheceu Benício por meio de amigos em comum. Em entrevista ao podcast This is Uz , a influenciadora disse que no início não deu atenção ao jovem, mas acabou se apaixonando com o tempo. Agora, ambos mantêm silêncio sobre o fim.