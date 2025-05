Reprodução/Instagram Luciano Huck com o filho e a nora

Luciano Huck, de 53 anos, se pronunciou sobre o episódio polêmico protagonizado por Benício Huck, filho dele com Angelica, e Duda Guerra. O apresentador contratado da Rede Globo nunca tinha falado do assunto publicamente, mas optou por romper o silêncio na última quarta-feira (21).



“Tem coisas que não precisam estar na televisão, não precisa compartilhar. Acho muito importante ter consciência de quais assuntos são particulares, familiares, e quais são públicos”, começou ao portal LeoDias.





“Faz bem para todo mundo, faz bem para a família e para a saúde mental das pessoas envolvidas. Acho que ter essa clareza e maturidade, só o tempo traz”, acrescentou o comunicador.

Em seguida, Luciano abordou a forma como tenta se comportar tendo uma vida pública cercada pela pressão dos holofotes. “Eu não faço juízo de valor dos outros. O que cabe a mim é cuidar da minha família. Os assuntos são conversados olho no olho. Nosso foco está no dia a dia, em educar nossos filhos com responsabilidade”, disse.

Relembre

Duda Guerra se desentendeu com Antonela Braga durante uma viagem a Gramado (RS). Um grupo de jovens influenciadores tinha viajado para lá e Duda Guerra estava entre eles. A ex-nora de Luciano Huck tirou satisfações com Antonela, uma jovem que teria tentado seguir Benício Huck em um perfil privado. A partir disso, uma briga virtual entre elas tomou conta de plataformas como Instagram, TikTok e X, antigo Twitter.

Antonela Braga afirmou ter sido excluída na viagem por outras influenciadoras por conta da desavença. Além disso, disse que Duda Guerra ficou com ciúme dela. A polêmica ganhou desdobramentos, fazendo com que outras influenciadoras e até mesmo Angelica, a mãe de Benício, fossem envolvidas. Duda e Benício terminaram ao longo da celeuma.