O influenciador Leo Picon , irmão de Jade Picon , se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao criticar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa extinguir a escala de trabalho 6x1.

A proposta, que tramita no Congresso e prevê que trabalhadores não tenham que trabalhar seis dias consecutivos para descansar apenas um, é defendida pela deputada Erika Hilton e apoiada por parte dos parlamentares.





Leo expressou sua opinião sobre o assunto em uma postagem feita no X (antigo Twitter) no último domingo (10). No texto, ele classificou a PEC como uma possível “cortina de fumaça”, sugerindo que medidas como essa poderiam gerar redução de salários e mais informalidade no mercado de trabalho.

"O mercado ajustaria isso com cortes, informalização ou até redução do atendimento aos clientes", comentou o influenciador. A postagem, entretanto, gerou uma onda de críticas que fez Leo apagar o conteúdo pouco tempo depois.

Na manhã de segunda-feira (11), ele voltou ao assunto, republicando esse ponto de vista com uma mensagem ainda mais provocativa: “Meu pensamento é esse e se você discorda você tem todo o direito de ser burro.” A declaração inflamou ainda mais o debate, atraindo respostas tanto de apoio quanto de reprovação.

Alguns internautas manifestaram apoio à posição de Leo, mencionando que a mudança na escala de trabalho poderia prejudicar os trabalhadores com consequências indiretas. Por outro lado, muitos criticaram a opinião de Leo, apontando para a falta de experiência do influenciador no mercado de trabalho tradicional.

"É fácil para um influenciador dar opinião sobre a rotina do trabalhador sem nunca ter trabalhado em condições semelhantes", disparou um usuário. Outros citaram exemplos de países europeus onde o descanso semanal é garantido sem prejuízos aos trabalhadores ou ao mercado.

Leo Picon, que também já foi proprietário da marca de roupas Approve e teve negócios em outros setores, é filho de Carlos Picon , dono de uma empresa conhecida pela atuação no setor de mármores e granitos.