Reprodução Instagram - 27.4.2025 Jade Picon sorri

Jade Picon, de 23 anos, usou as redes sociais no último sábado (26) para compartilhar um álbum de fotos no qual surgia jogando futevôlei, prática esportiva que se tornou queridinha dos famosos da classe artística. Na ocasião, a influenciadora mostrou o abdômen trincado.





"Dia de liga", escreveu como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 21,5 milhões de seguidores. Os cliques ultrapassaram a marca de 410 mil curtidas. Nos comentários, os fãs da ex-participante do "Big Brother Brasil 2022" rasgaram elogios a ela.





"Sempre maravilhosa", opinou uma internauta. "Que mulher", acrescentou uma segunda. "Sem condições para essa beleza", prosseguiu uma terceira. "Que sorriso lindo", disse uma quarta. "Belíssima", afirmou uma quinta. "Eu amo uma atleta", admitiu ainda uma sexta.

Além dos fãs, os cliques foram elogiados por outras celebridades. "Que beleza é essa? Socorro, parece IA [inteligência artificial]", brincou a influenciadora Virginia, recentemente contratada como apresentadora no SBT. "Barbie", comparou Maisa, vista como a vilã Bia Alencar em "Garota do Momento", atual narrativa das seis da Globo.





Novo amor?

Jade Picon tem sido alvo de rumores de affair com André Lamoglia. O ator de 27 anos ganhou destaque internacional ao compor o elenco de "Elite" com Ívan. Nenhum dos artistas confirma o romance, mas já foram flagrados juntos em vários eventos. Jade já namorou João Guilherme Ávila e se relacionou com o atleta Paulo André durante o "BBB 22".