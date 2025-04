Reprodução: Instagram Antonio Fagundes

O ator Antonio Fagundes revelou o motivo por encerrar o contrato com a Globo, após 44 anos na emissora. Segundo o artista, a decisão veio após a emissora recusar um esquema especial de gravações. O ator de 74 anos não aceitou a nova exigência imposta durante a renegociação do vínculo, encerrado oficialmente em 2020.

A declaração foi dada em entrevista à colunista Mônica Bergamo. Fagundes contou que pretendia continuar trabalhando na emissora, mas com um formato que permitisse manter as apresentações teatrais em paralelo.

“Quando a emissora disse que eu não teria mais esse esquema de gravar segunda, terça e quarta para fazer as minhas peças, eu falei: ‘Não faço mais’", afirmou o artista. O ator conciliava as gravações com turnês nos palcos desde os anos 1980.

Na avaliação de Fagundes, a Globo perdeu ao romper com profissionais experientes. “Eu levei 44 anos para me especializar. Quando atingi o auge da minha especialização, eles mudaram o processo de produção. Perderam o investimento deles. Perderam o patrimônio deles.”

Ele também criticou a demissão em massa do antigo elenco fixo. “A Globo jogou a criança fora junto com a água da bacia”, disse. “Tem uma turma que está lá agora, de jovens extraordinários, mas que não têm 40 anos de experiência.”