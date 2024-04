Reprodução/Instagram Adriano Imperador nega ménage com Belo e Gracyanne: 'Sei nem o que é'

Adriano Imperador apareceu no perfil do Instagram para se pronunciar sobre os rumores de que teria se envolvido com Gracyanne Barbosa e Belo.

O colunista Bruno Di Simone, no quadro "Caldeirão da Fofoca", no Geral do Povo, afirmou que o ex-jogador de futebol teria participado de um ménage à trois (sexo a três) com o então casal.

"Mais uma vez essa polêmica que estão inventando sobre mim, sobre o Belo, a Gracyanne e eu. Não sei nem o que é esse negócio de ménage que estão falando. Tenho maior respeito pelo Belo, nunca saí com a Gracyanne", afirmou ele em vídeo.

Na sequência, o ex-atleta declarou que vai processar o colunista. "Ia falar quando surgiu a fofoca, mas achei melhor ficar quieto porque, quando coloca o nome do Adriano, vira uma bola de neve. Esse rapaz que inventou isso de mim, pode ter certeza que vai ser processado. Nunca fiz isso na minha vida. Tinha que ter um pingo de respeito antes de falar isso de mim, isso nunca aconteceu. Estou na minha, não estou mexendo com ninguém. Quando menos espero, inventam coisa de mim. Nunca fiz esse tal de ménage", completou.





