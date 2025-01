Reprodução: Instagram Tatá Werneck e Rafa Vitti

Tatá Werneck e Rafa Vitti comemoraram 8 anos de união nesta segunda-feira (13). A apresentadora se declarou para o amado nas redes sociais e o agradeceu pela parceira e pelos momentos qus os dois viveram juntos. Eles são pais de Clara Maria, de 5 anos.



"Há 8 anos eu me apaixonei por um homem de regata. Ele dorme com ar-condicionado e eu desligo. Ele cozinha e eu só como. Ele é corajoso e pula de pedras e eu rezo. Ele é lindo e eu fico mediana de make", iniciou ela ao falar sobre as características do casal.

"Ele me ama e eu o amo também. Eu tô na Itália indo em igrejas e ele ficou pra tirar os sisos. Ele viaja só com a roupa do corpo e eu levo uma mala só de remédios. Ele não é minha metade da laranja. Somos duas laranjas inteiras que se somam", reforçou Tatá.

"Duas laranjas que tiveram o mais lindo moranguinho que pega todas essas diferenças, da a mão pros dois e acorda dizendo que ama nossa família. Em que momento virou um texto sobre laranjas eu não sei. Mas desde o começo era um texto sobre amor. Amor a regatas! Regatas laranjas. Te amo", finalizou a atriz.



Nos comentários da publicação, diversas celebridades enalteceram a mensagem de Werneck. "Amei", respondeu Vitti. "Viva às regatas", escreveu Fátima Bernardes. "Que lindeza de texto! E viva o amor!", desejou Sonia Abrão. "Lindos", elogiou o ator Ary Fontoura.