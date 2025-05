Reprodução Instagram - 15.5.2025 Jojo Todynho começa aula de pole dance

Jojo Todynho, de 28 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (14) para contar aos fãs que estava se dedicando a uma nova prática de dança e ginástica: o pole dance. "Dedique-se", escreveu ela como legenda do clique que repercutiu entre os internautas.

O registro foi publicado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 30 milhões de seguidores. Na web, os internautas repercutiram o novo hobby da cantora, que recentemente confessou defender os ideais políticos da direita.





"Parabéns, Jojo, mudança completa, a começar pela postura", celebrou uma usuária da rede de Mark Zuckerberg. "Essa aula é para quem pode, não para quem quer", opinou uma segunda. "Admirável a evolução física dela", acrescentou uma quarta.

Bariátrica

Na última terça-feira (13), a ex-apresentadora do Multishow resolveu abrir o jogo e contou aos seguidores como foi o processo de decisão dela para fazer uma cirurgia bariátrica. Ela passou pelo processo em 2023. Desde então, mudou os hábitos alimentares e físicos, perdendo um alto nível de percentual de gordura.

“Não tive medo nenhum, né? E vivi esse processo de forma positiva, pensando no resultado que ele me traria. Mas não sou uma pessoa que fica aqui no Instagram incentivando as pessoas a fazerem bariátrica”, disse. “Se está no processo, vai sem medo e ouve o profissional que está cuidando de você”, concluiu.

Veja as fotos do aniversário de Jojo Todynho: