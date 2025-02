Instagram/@jojotodynho Jojo Todynho recebe pedido de namoro no dia do seu aniversário

O amor está no ar! Jojo Todynho comemorou seus 28 anos de uma maneira ainda mais especial nesta terça-feira (11). Jojo anunciou que foi pedida em namoro pelo policial militar Thiago Gonçalves, surpreendendo seus seguidores ao compartilhar o momento romântico nas redes sociais.





Radiante, Jojo exibiu um buquê de flores e outros presentes dado pelo novo namorado. O pedido veio acompanhado de uma carta e um balão com a pergunta “Quer namorar comigo?” , pegando a artista completamente de surpresa.

Entre risos, a campeã de A Fazenda 12 não escondeu a felicidade e ainda brincou com a situação: “Eu não tenho mais lágrimas de tanto que eu choro com homenagens, surpresas… Agora, vou dar uma dica, mulherada: arrumem um policial, entendeu?”, disse ela.





Ainda eufórica, Jojo contou detalhes do pedido inesperado . “Do nada, esse homem surge do mato, quase morri do coração… Tô namorando, me atura, Brasil! Linda, gostosa e namorando com um polícia. Adoro um praça, meu pracinha! Tô muito feliz! Tudo tramado e eu caí igual uma pamonha!” , revelou.