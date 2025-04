Reprodução/Youtube Jojo Todynho critica homens após perder 86 kg: "Só me querem agora"

A campeã d' A Fazenda 12, Jojo Todynho, foi processada pela influenciadora Amanda Froes após polêmica envolvendo ofensas nas redes sociais. O caso ganhou repercussão na sexta-feira (25), quando Amanda acionou a Justiça para pedir uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, alegando ter sido alvo de xingamentos preconceituosos.

A confusão começou após entrevista de Amanda à coluna de Fábia Oliveira. Na ocasião, Amanda afirmou que não faria questão de cumprimentar Jojo no condomínio de luxo onde ambas moram, criticando antigas declarações da cantora sobre a comunidade LGBT.

Em resposta, Jojo usou as redes sociais para rebater as críticas e chamou Amanda de "vagabunda" e "demônia". A cantora, que tem milhões de seguidores, compartilhou as ofensas nos stories.

Amanda alegou no processo que as palavras de Jojo foram “descontroladas” e demonstraram “má-fé e intolerância”. Para a influenciadora, as ofensas abalaram sua honra, dignidade e comprometeram sua imagem pública enquanto mulher trans.

A ação judicial ainda ressalta que as declarações configuram linchamento digital. Amanda argumenta que, por ser uma figura pública, Jojo deveria ter maior responsabilidade com o que fala, principalmente por exercer forte influência sobre o público.

A influenciadora pede que Jojo comprove a veracidade dos xingamentos feitos publicamente. Para Amanda, o caso ultrapassa um simples desentendimento e representa um ataque grave à integridade moral.

Ao Portal iG, a assessoria da artista comunicou que o advogado de Jojo, Dr. José Estevam Macedo Lima , irá "tomar as medidas jurídicas cabíveis".