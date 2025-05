Reprodução/Instagram Angélica

Angélica chamou atenção ao compartilhar uma mensagem enigmática no Instagram, em meio à repercussão do fim do relacionamento entre seu filho Benício Huck, de 17 anos, e a influenciadora digital Duda Guerra.

A apresentadora postou: "Curioso como as pessoas têm certeza do que não fazem a menor ideia". Apesar de não citar nomes, o recado foi interpretado como uma possível indireta sobre o recente término, que movimentou as redes sociais após uma semana de polêmicas envolvendo o casal e outras personalidades.

O relacionamento dos adolescentes foi marcado por trocas de farpas públicas e envolvimento de familiares, gerando debates nas redes. Enquanto Duda segue aparecendo sorridente em eventos, a postagem de Angélica alimenta especulações sobre a visão da família Huck em relação ao caso.





Outro pronunciamento

A apresentadora Angélica se manifestou publicamente sobre o recente desentendimento que envolveu seu filho Benício Huck e Duda Guerra. O casal de jovens se viu no centro de uma discussão com outros criadores de conteúdo do TikTok, incluindo as influenciadoras Liz Macedo e Antonela Braga.

A esposa de Luciano Huck descreveu a experiência como "angustiante" ao acompanhar o conflito entre os adolescentes, que rapidamente ganhou proporções nas plataformas digitais. Com a sabedoria de quem vive sob os holofotes há décadas, a artista tentou acalmar os ânimos.

"Desde muito nova, aprendi a lidar com a atenção pública - que varia entre o interesse genuíno e julgamentos precipitados. Por essa razão, meu esposo e eu priorizamos equilibrar a proteção da intimidade dos nossos filhos com a necessidade de não privá-los de experiências sociais", compartilhou a comunicadora.

Embora sua família esteja conectada ao universo digital, Angélica destacou que mantém distância de controvérsias. Ela reforçou a importância de permitir que os filhos - além de Benício, o casal tem Joaquim e Eva - desenvolvam sua autonomia: "Nossa função é oferecer orientação para que tomem decisões conscientes, sempre resguardando seu bem-estar psicológico".

Quanto ao episódio em que seu perfil curtiu uma mensagem depreciativa sobre Duda Guerra, a apresentadora atribuiu o ocorrido a um erro operacional: "Determinei que minha equipe de mídias sociais corrigisse imediatamente a situação, eliminando qualquer conteúdo inadequado. Um lapso no processo de moderação acabou exacerbando o equívoco", esclareceu.

O atrito entre Duda Guerra e Antonela Braga surgiu durante um encontro de criadores digitais em Gramado (RS). Relatos indicam que Antonela tentou seguir Benício em sua conta particular do Instagram, ação que desagradou sua então namorada. O confronto presencial entre as jovens deu início a uma série de revelações e réplicas nas redes sociais.