Reprodução/Instagram Entenda a treta entre influenciadoras que chegou até Angélica

A apresentadora Angélica refletiu sobre os desafios da criação dos filhos com acesso à internet durante participação no podcast Pé no Sofá Pod , divulgado nesta quinta-feira (8). A loira abordou o tema em meio à polêmica entre o filho Benício, de 17 anos, e a nora Duda Guerra, de 16, que se envolveu em briga pública com outras influenciadoras digitais.

Apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, a conversa abordou o uso das redes sociais por adolescentes e os limites que pais devem impor desde a infância. “Segura o máximo que der”, aconselhou Angélica aos responsáveis por crianças pequenas.

A confusão envolvendo Duda começou após um desentendimento durante uma viagem com influenciadoras teens. Antonela Braga teria se incomodado ao ver Duda pedindo para seguir o perfil privado de Benício, seu namorado, no Instagram. A situação gerou ciúmes, acusações e declarações públicas entre as jovens.

Diferença entre os filhos reforça alerta sobre redes

Angélica admitiu arrependimento por não ter sido mais firme. “Eu não fiz isso. Eu acho que tem que ser feito. Porque eu fiz dentro de um limite ali que eu achei ‘ah, tudo bem’...”, declarou. A fala chamou atenção por expor um dilema vivido por muitas famílias.

A apresentadora tem três filhos com Luciano Huck. Durante o bate-papo, comparou o comportamento digital entre eles. Segundo Angélica, Joaquim, o primogênito, desenvolveu um controle melhor sobre o uso das telas do que a irmã mais nova. “Não é culpa dela, isso é culpa de quem coordenou isso, no caso somos nós”, afirmou.

Para Angélica, o avanço tecnológico exige postura mais firme dos adultos. “A gente tem que segurar essa coisa de celular, rede social e tela”, disse.

A artista também destacou como a cobrança dos filhos influencia as decisões dos pais. “‘Ah, mas todo mundo tem’. ‘Você não é todo mundo, você é meu filho, eu vou te proteger disso’”, exemplificou. A frase foi acompanhada de um reconhecimento de que a flexibilidade, em alguns momentos, pesou na criação.