Reprodução YouTube/ Darren Michaels | Columbia Pictures | IMDb Demi Moore em 'A Substância'; 'As Panteras: Detonando'

Demi Moore, de 62 anos, colecionou vários papéis de destaque em produções hollywoodianas. Um dos trabalhos mais lembrados é "As Panteras: Detonando" (2003). Na última terça-feira (13), ela revelou uma exigência para gravar uma cena em que surgia de biquíni no longa.

As declarações foram dadas durante participação no "The Drew Barrymore Show". "Tudo o que me lembro é de implorar para que não filmassem na minha bunda. Não sei por que essa era minha obsessão", confessou a ex de Bruce Willis.





Em seguida, Moore comentou que as atenções em relação ao desempenho dela se restringiram à aparência, essencialmente porque, durante as gravações da produção, ela completou 40 anos.

"Acho que não estava preparada para o foco que isso gerou. Eu não tinha ideia da amplificação que, ironicamente, estava especificamente ligada à minha idade", finalizou.

Crítica ao etarismo

O último projeto de Demi nos cinemas foi "A Substância". Na história, ela interpreta uma dançarina descartada de um programa de TV após envelhecer. Ao longo da trama, ela passa a usar um produto químico que a faz se tornar uma versão mais jovem de si mesma. Críticas aos padrões de beleza, preconceito etário e machismo são algumas temáticas discutidas no longa.