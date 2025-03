Instagram/@rumerwillis Bruce Willis surge dançando com Demi Moore

Bruce Willis celebrou seus 70 anos nesta quarta-feira (19) e foi homenageado por suas filhas com Demi Moore , sua ex-esposa. Entre os registros compartilhados, um vídeo especial emocionou os fãs: o ator aparece dançando ao lado da ex em uma gravação feita durante a pandemia.

Diagnosticado com afasia e, posteriormente, com demência frontotemporal (FTD), Willis recebeu uma declaração carinhosa da filha mais velha, Rumer Glenn Willis.

"Para o rei… eu te amo, pai. Feliz aniversário de 70 anos", escreveu ela na publicação. No vídeo, Rumer se diverte enquanto filma os pais caminhando juntos, marcando os passos.

Nos comentários, os fãs reagiram com entusiasmo. "Oh, meu Deus, comportamento dos ícones! 😍 São verdadeiramente lendas" , escreveu um seguidor. Outro destacou um detalhe do visual do ator: "Adoro as meias dele! Isso traz tantos sorrisos", entre outros.