Reprodução Instagram - 1.11.2024 Thiago Pannaforte e Amanda Meirelles

Campeã do "Big Brother Brasil 2023", a médica e influenciadora Amanda Meirelles, de 33 anos, resolveu confirmar que está vivendo um novo romance. A loira usou as redes sociais na última quinta-feira (31) para compartilhar registros de uma viagem romântica que faz com o novo pretendente: o empresário Thiago Pannaforte.







Nos stories do Instagram, Meirelles compartilhou fotos de um quarto repleto de pétalas vermelhas. "Epa! Não sabíamos lidar com isso. Não tínhamos chegado a essa fase", brincou ela na legenda da postagem. "Abençoada", acrescentou. O casal está hospedado em Campos do Jordão, em São Paulo.





Antes de publicar os registros com Thiago Pannaforte, Amanda confessou aos fãs que não conhecia o ponto turístico, além de entregar que gostaria que as temperaturas caíssem para curtir com "vinho" e "queijos". "Não conheço Campos e sempre tive uma curiosidade. Espero que faça um friozinho para tomar vinho, comer queijos", pontuou.





Entenda o affair

Ainda que não tenham oficializado o namoro, o envolvimento amoroso de Amanda e Thiago já é especulado pelos fãs da ex-BBB desde janeiro. Isso porque, no réveillon deste ano, eles foram vistos juntos. Antes de engatar o romance com o empresário, a campeã do "BBB 23" era alvo de boatos sobre um suposto affair com Cara de Sapato, algo que tanto ela quanto o lutador negaram.