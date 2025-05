Reprodução Instagram/ TV Globo/ Netflix Anitta, Luciano Huck e Julia Roberts

A fé e a religião são fenômenos presentes na vida da maior parte da população e os famosos não estão isentos disso. Alguns tratam esta vertente da vida pessoal de forma discreta, enquanto outros optaram por expor as doutrinas que seguem; confira abaixo as religiões de dez celebridades:

Anitta

Conhecida pela trajetória como cantora de funk, a artista já assumiu publicamente ser candomblecista. Ela, inclusive, fez trabalhos artísticos que exaltavam essa crença, origina de matrizes africanas. Em alguns momentos, precisou lidar com a intolerância religiosa de alguns internautas.





Isabelle Drummond

Evangélica declarada, a atriz, famosa por ter protagonizado folhetins da Rede Globo, já se envolveu em uma polêmica ao ser acusada de construir uma igreja em uma casa alugada, sem a autorização da proprietária. Longe das novelas há seis anos, a atriz voltará às telinhas em "Coração Acelerado", próxima novela das sete, que substituirá "Dona de Mim".

Evaristo Costa

O jornalista, conhecido pela trajetória em jornalísticos da líder em audiência, é adepto do espiritismo kardecista. Contudo, embora tenha revelado qual religião segue, o comunicador não costuma detalhar essa parte da vida pessoal aos milhares de fãs que o acompanham na web.





Tom Cruise

Visto em várias obras cinematográficas hollywoodianas, o ator frequenta a Igreja da Cientologia, que, por sua vez, se ancora nas contribuições de L.Ron Hubbard. Espiritualidade e autoconhecimento são os dois pilares desta corrente religiosa.

Claudia Raia

A mãe de Enzo, Sophia e Luca se identifica com o budismo. No entanto, ainda que siga esta doutrina espiritual e filosófica, a artista já afirmou publicamente ter afinidade com espiritismo, candomblé e umbanda. Ela, inclusive, declarou que ama Nossa Senhora de Fátima, santa do catolicismo.

Juliana Paes

Considerada como uma das melhores atrizes de sua geração, a ex-contratada da Rede Globo nasceu em berço umbandista, já que a avó e a mãe eram adeptas. "Já tive fases de muitos questionamentos internos. Mas fé não se questiona. Você tem ou não. Quando ela vem, você sente o Espírito Santo", declarou em uma live no canal Felipeh Campos, em 2020.

Luciano Huck

O marido de Angelica é judeu e fala abertamente sobre em programas de televisão e também nas redes sociais. Em 2024, durante o "Domingão com Huck", chegou a levar um rabino para o programa, com o intuito de que ele explicasse a cerimônia judaica fúnebre de Silvio Santos.

Julia Roberts

A atriz, famosa internacionalmente pela atuação em obras do cinema americano, é praticante do hinduísmo. Boatos defendiam que ela teria se convertido após gravar o filme "Comer, rezar, amar". Ela, todavia, negou e afirmou que já era adepta desta religião antes de filmar o longa.

Malala

Nascida em Mingora, no Pquistão, a jovem ativista é muçulmana sunita e seguidora da fé islâmica. Além disso, crê no código ético pré-islâmico. Em 2014, arrematou o prêmio Nobel da Paz.