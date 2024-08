Reprodução: redes sociais/montagem iG Tiago Abravanel e Celso Portioli chegando ao enterro de Silvio Santos

Familiares e amigos de Silvio Santos compareceram ao enterro do apresentador , na manhã deste domingo (18). O corpo de Senor Abravanel , nome de batismo do do dono do SBT , foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantã , em São Paulo, por volta das 9h.

O apresentador morreu aos 93 anos no sábado (17) , às 04h50, em São Paulo, devido a uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1) m segundo informações do boletim do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde o dia 1º de agosto.

A cerimônia foi breve e discreta. O sepultamento contou com a presença das filhas do apresentador, netos, genros e alguns famosos, como Celso Portiolli, César Filho e Carlos Alberto de Nóbrega.

Silvio Santos não queria velório público





Carta da família

A família Abravanel deixou uma carta exposta na entrada do cemitério com a mensagem divulgada ontem, em que ela expressa gratidão ao público e revela que o desejo de Silvio Santos era ter uma cerimônia judaica privada.

"Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acredito que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós, hoje, estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação a sua partida: ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica”, diz a mensagem.





Tradição judaica

Na cerimônia judaica, o enterro do corpo é feito sem enfeites ou flores. Segundo a Congregação Israelita Paulista, o objetivo é "frisar a igualdade de todos os seres humanos em sua morada final".

De acordo com o judaísmo, o sepultamento deve ser realizado o mais rapidamente possível, idealmente no mesmo dia do falecimento. No entanto, há uma exceção para o Shabat, que vai do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, período durante o qual o enterro não deve ocorrer. Para a tradição judaica, adiar o sepultamento é considerado uma falta de respeito com o falecido, uma vez que acreditam que a alma só encontra descanso após o corpo ser enterrado.

